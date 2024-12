Rectorul UBB Cluj, propus de PNL pentru Ministerul Educatiei, are prioritati clare: "O sa incepem intai cu reorganizarea"

Rectorul UBB Cluj Daniel David, propus de PNL pentru Ministerul Educatiei, a declarat ca prioritatea numarul zero va fi reprezentata de reorganizarea ministerului."Prioritatea numarul zero este sa lucram pe obiectivele pe care le avem in programul de guvernare. Sigur ca o sa incepem intai cu reorganizarea ministerului, va dati seama ca este un minister complex si complicat fiindca pe langa ce avea inainte, invatamantul preuniversitar si invatamantul universitar, in acest moment vine si ... citește toată știrea