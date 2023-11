Rectorul UBB Daniel David este de parere ca oamenii vor avea cipuri implantate in cap care le vor imbunatati functiile cognitive in viitorul apropiat."Tehnologia o sa creeze noi valori la care nici nu ne gandim acum, noi trebuinte care nici nu ne trec prin cap, noi interese la care nici nu visam in acest moment (...) Dar cand se intampla aceste miscari, oamenii ar trebui sa constientizeze ca se va intampla o schimbare, ca sa poata alege liber. Sa nu fie ceva fortat, sa nu fie ceva mascat, sa ... citeste toata stirea