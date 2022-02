Rectorul UBB, despre razboiul din Ucraina: "Romanii sa-si continue viata cat mai normal. Este cea mai mare lovitura care se poate da urii si razboiului"

Daniel David, psiholog si rector UBB, a vorbit in cadrul unui interviu, despre cum ar trebui sa gestionam criza actuala, in contextul izbucnirii unui conflict militar major, in apropierea Romaniei."Oamenii ar trebui sa isi continue viata cat mai normal, este cea mai mare lovitura care se poate da urii/razboiului, dar rational fata de pericol si evolutia acestuia" , afirma psihologul Daniel David, pentru hotnews.ro.In ultimele saptamani s-a vorbit foarte mult despre conflictul din Ucraina, ... citeste toata stirea