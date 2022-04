Rectorul UTCN, prof. dr. Vasile Esopa, a participat la o intalnire cu prim-ministrul Nicolae Ciuca - FOTO

Rectorii universitatilor romanesti partenere in consortii de tip Universitati Europene, s-au intalnit marti, 5 aprilie, cu prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca. Sedinta a avut ca tema redefinirea spatiului european din perspectiva invatamantului superior bazat pe cooperare, pe punerea in comun a resurselor umane si infrastructurii, pe incluziune si mobilitate.Subiectele abordate au vizat, printre altele, rolul si implicarea active ale universitatilor romanesti in aliantele europene din care fac ... citeste toata stirea