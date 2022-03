REEsINUT SI ULTERIOR ARESTAT PREVENTIV PENTRU DOUA INFRACEsIUNI

La data de 29 martie a.c., in jurul orei 01.10, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca, au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, in care au fost implicate patru autoturisme.Din primele date, un autoturism in care se aflau trei persoane, ar fi intrat in coliziune cu alte trei autoturisme parcate pe strada Pastorului, din municipiu.La fata locului politistii au identificat doi barbatii, pasageri in autoturismul implicat in accidentul rutier, unul de 35 de ani si unul de 39 de ... citeste toata stirea