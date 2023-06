Proiectul de reforma a pensiilor speciale, adoptat miercuri de Senat, aduce cateva modificari de fatada ale acestei legi, astfel incat pensiile respective raman neatinse vreme de cativa ani si nici varsta de pensionare nu va fi afectata o vreme, transmite Economedia.In plus, au fost introduse anumite exceptii de la cumulul pensiei cu salariul.Deputatul USR Oana Toiu a atras atentia miercuri ca in comisie, in Camera Deputatior, s-au introdus la legea cumulului pensie-salariu exceptii si ... citeste toata stirea