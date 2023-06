"Este foarte posibil sa avem sesiune extraordinara, pentru ca asa cum am explicat in Biroul Politic National, indiferent care vor fi deciziile, asa cum am procedat la adaptarea si armonizarea legilor, astfel incat sa indeplinim jaloanele din PNRR, Romania are nevoie de banii care ne sunt alocati. Ei au fost luati in calcul atunci cand s-a intocmit bugetul de stat si nu ne putem permite sa pierdem acesti bani", a declarat Ciuca la finalul unei sedinte a conducerii partidului.Ciuca a explicat ... citeste toata stirea