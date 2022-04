Refugiatii din Ucraina au fost primiti, azi noapte, cu oua rosii in Gara CFR din Cluj-Napoca

Voluntarii care se ocupa de refugiatii din Ucraina le-au pregatit o mica surpriza in noaptea de Inviere si i-au asteptat cu oua rosii.Zeci de refugiati continua sa vina din Ucraina si sa tranziteze Romania cu diferite mijloace de transport. Acest lucru s-a intamplat inclusiv in noaptea de Inviere, iar voluntarii din Gara CFR Cluj-Napoca le-au oferit oua rosii cu ocazia sarbatorilor pascale.Conform asociatiei "O masa calda", aproximativ 200 de refugiati s-au aflat azi noapte in trenurile care ... citeste toata stirea