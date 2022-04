Refugiatii din Ucraina vor avea acces gratuit la proiectiile TIFF din Piata Unirii de anul acesta

Festivalul International de Film Transilvania, care are loc la Cluj-Napoca in perioada 17-26 iunie, anunta TIFF For Ukraine, o initiativa speciala care va fi dedicata atat comunitatii, cat si cineastilor din Ucraina. Astfel, la TIFF vor fi prezentate anul acesta si filme create de regizori din tara vecina.Printre ele se numara Reflection (2021), in regia lui Valentyn Vasyanovych, care spune povestea lui Serhiy, un chirurg ucrainean capturat de fortele rusesti in zona de conflict din estul ... citeste toata stirea