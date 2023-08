Art 906 din Legea 134/2010 prevede o amenda cuprinsa intre 100 si 1000 de lei / zi, in cazul autoritatilor (Primarie, Consiliu Judetean etc) care refuza sa puna in aplicare o sentinta judecatoreasca.Daca instanta a stabilit o suma fixa ce trebuie recuperata, iar autoritatea refuza, atunci se aplica o penalitate cuprinsa intre 0,1% si 1% pe zi de intarzier. In cazul in care instanta de judecata a stabilit o obligatie de a face (de a emite o hotarare, un act etc), atunci nefiind vorba despre o ... citeste toata stirea