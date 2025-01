Regele Charles ar putea reveni in Romania, in luna mai / Contele Tibor Kalnoky: "Pentru el este o obisnuinta sa vina aici. Nu a putut anul trecut, dar anul acesta sper ca vine din nou"

Contele Tibor Kalnoky, care adminstreaza si casa din Valea Zalanului in care isi petrece Regele Charles vacantele, anunta ca acesta s-ar putea reintoarce in Romania, in acest an, informeaza TVR Info.El a transformat crama Castelului de la Miclosoara intr-o sala de concerte. Aici promoveaza artisti tineri, locali, cunoscuti atat in tara, cat si in strainatate.Castelul de la Miclosoara al Contelul Kalnoky a devenit celebru dupa ce Regele Charles si fiul sau, Printul Harry si-au petrecut aici ... citește toată știrea