"Anuntul MOMENTULUI in Romania despre anvelopele de iarna! TOEsI soferii trebuie sa stie ASTA: nu s-a schimbat legea, ramane cum s-a stabilit in 2011! Probabil va intrebati de ce am vrut sa atragem atentia asupra acestui subiect, iar explicatia are legatura cu aparitia unor informatii care pot induce in eroare soferii cu privire la folosirea corecta a anvelopelor destinate sezonului rece.In Romania nu a existat, inainte de anul 2011, nicio lege care sa prevada obligativitatea folosirii ... citeste toata stirea