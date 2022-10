Registrul Auto Roman, despre montarea anvelopelor de iarna: Nu exista o dat[ limita / Cauciucurile trebuie sa fie marcate cu literele M si S

Registru Auto Roman mentioneaza intr-o postare pe Facebook ca in perspectiva iernii vor fi amendati soferii care vor circula atunci cand e zapada pe asfalt daca nu vor avea pe autoturisme anvelope marcate cu literele M si S."Precizam CLAR ca NU exista o data limita pentru montarea acestor cauciucuri si ca TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comerciala, care sunt marcate cu literele M si S (insemnand noroi si zapada - engl. mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, indeplinesc ... citeste toata stirea