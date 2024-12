Reglementari noi de circulatie pe trei artere importante din Gheorgheni, de maine, dupa accidentul cu un mort si 2 raniti se interzice virajul la stanga pe Ariesului

Reglementari noi de circulatie pe trei artere importante din Gheorgheni, de maine, anunta azi Primaria din Cluj-Napoca.Astfel, institutia anunta ca de maine se vor implementa in teren reglementarile aprobate in Comisia operativa de circulatie prin care se va interzice virajul la stanga de pe bulevardul Nicolae Titulescu pe strada Ariesului, pentru sensul de mers spre centru. Aici a avut recent un accident grav de circulatie in care o femeie a intrat de ... citește toată știrea