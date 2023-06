Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit in plen si au votat un proiect de lege care aduce modificari Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, in sensul in care inaspreste normele referitoare la disciplina parlamentara. Astfel, este prevazuta diminuarea indemnizatiei pana la 50% timp de 6 luni pentru un parlamentar care foloseste cartela unui alt senator sau deputat ca sa voteze. Aceeasi sanctiune este prevazuta si pentru participarea la desfasurarea unui ... citeste toata stirea