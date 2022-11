Regulamentul programul social de crestere a natalitatii, pus in consulare de Ministerul Familiei. Care sunt criteriile pentru acordarea ajutorului de 15.000 lei pentru cumplurile care se lupta cu infertilitatea

Regulamentul programului social de crestere a natalitatii a fost pus in consultare publica, arata Ministrul Familiei, Gabriela Firea. Potrivit documentului, cuplurile sau femeile singure cu varsta intre 20 si 45 de ani, pot aplica pentru a obtine ajutorul financiar de 15.000 de lei. Sprijinul financiar se va acorda in doua transe, sub forma unui voucher electronic - card, in valoare de 5.000 de lei si a unui voucher pe hartie, in valoare de 10.000 de lei. Cardul poate fi folosit pentru ... citeste toata stirea