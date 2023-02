Reguli de baza in caz de cutremur! Cum sa actionati

"Ce sa facem in caz de cutremur?", se intreaba foarte multi oameni.In caz de cutremur, este important sa ramaneti calmi si sa urmati aceste recomandari:Gasiti un loc sigur - In timpul cutremurului, cautati un loc sigur, cum ar fi sub un birou sau o masa solida, sau langa o perete interior. Evitati ferestrele, coridoarele sau usile.Stabiliti o ruta de evacuare - Daca sunteti intr-un cladire mare sau intr-un loc public, urmati caile de evacuare marcate.Evacuati cladirea - Daca sunteti intr-un ... citeste toata stirea