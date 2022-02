Reguli de supravietuire. Ce provizii sa-ti pregatesti in caz de razboi si ce sa faci in cazul unui atac nuclear

In primele ore ale zilei de joi, 24 februarie, trupele ruse au invadat Ucraina, creand astfel premisa unui nou razboi mondial. Temerile legate de un conflict de amploare nu sunt lipsite de continut, izbucnirea unui razboi in regiune, i-a facut pe multi oameni sa se intrebe ce ar trebui sa faca in caz de razboi. Expertii au pregatit o serie de serie de sfaturi, care ne vor ajuta sa supravietuim in cazul unui conflict mondial.Ce trebuie sa faci in caz de razboi?Cautarea unui adapost sigur este ... citeste toata stirea