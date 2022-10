Reguli noi pentru restaurante, anuntate de ANPC! In aproape trei luni, oamenii vor sti cu exactitate ce comanda

ANPC a anuntat ca din data de 20 decembrie 2022 va aplica noi reguli atat pentru restaurantele clasice, ci si pentru cele cu livrare la domiciliu.Potrivit unui ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), publicat in Monitorul Oficial, din luna decembrie a acestui an, toate restaurantele din tara vor fi obligate sa afiseze in meniu nu numai ingredientele fiecarui preparat, ca pana acum, dar si cantitatea fiecaruia in parte si valorile sale nutritionale, ... citeste toata stirea