Reguli stricte pentru livratorii de mancare, pe strazile din Cluj! Cei care nu respecta noile masuri se vor alege cu amenzi serioase

Dupa ce in Cluj au avut loc mai multe accidente in care au fost implicati livratori pe biciclete sau scutere, autoritatile locale au decis sa incerce sa imbunatateasca, in sfarsit situatia.Astfel, Primaria Cluj-Napoca, in colaborare cu Institutia Prefectului Cluj, a constituit un grup de lucru pentru a discuta cu reprezentantii firmelor de food delivery, a anuntat Primarul Emil Boc, in sedinta Consiliului Local de vineri, 17 ianuarie.Concret, firmele care coordoneaza livratorii vor fi ... citește toată știrea