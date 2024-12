Remorca unui TIR care transporta porci vii s-a rasturnat intr-o comuna din Cluj. Autoritatile au intervenit de urgenta

Un accident rutier neobisnuit a avut loc in judetul Cluj, localitatea Negreni, astazi, 23 decembrie, in jurul orei 13:20. Salvatorii au fost anuntati despre evenimentul rutier in care o remorca in care se aflau porci vii s-a rasturnat.Din primele informatii, remorca plina cu porci a unui autocamion s-a rasturnat. Salvatorii asigura zona accidentului in aceste momente, iar autoritatile competente au fost anuntate cu privire la situatie.,,Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin intervin in ... citește toată știrea