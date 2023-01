Remus Lapusan a REVENIT in PSD Cluj cu un mesaj dur catre administratia Boc: Sunt peste zece ani fara NICIO investitie majora in infrastructura

Fostul lider PSD Cluj si fost consilier local si judetean, Remus Lapusan, a deschis "cutia Pandorei" in peisajul politic uniform al orasului Cluj-Napoca. Dupa ani de zile in care opozitia in administratia locala a avut un rol pur decorativ, Lapusan declara: "nicio investitie majora in infrastructura municipiului Cluj-Napoca si a zonei metropolitane nu a fost realizata"."Clujul anului 2024 are nevoie de o stanga puternica.De un PSD Cluj puternic si de o echipa unita care sa ofere un plan de ... citeste toata stirea