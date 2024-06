Remus Lapusan, candidat PSD pentru Consiliul Judetean Cluj: In 9 iunie, resetam judetul Cluj! (P)

Remus Lapusan, candidat PSD pentru Consiliul Judetean Cluj: In 9 iunie,resetam judetul Cluj!REPORTER: Domnule Lapusan, ati spus de mai multe ori ca administratia liberala ajudetului Cluj si-a atins potentialul maxim. Pe ce va bazati?REMUS LAPUSAN: In ultimii ani, administratia PNL, in frunte cuAlin Tise, nu a mai lansat proiecte mari de investiti in judetul Cluj. Suntinca multe de facut ca sa ajungem la standardele de viata pe care ni le dorim,dar pare ca nu mai exista vointa. Ori au ... citește toată știrea