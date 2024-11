Renumararea voturilor a inceput la Cluj. 75 de persoane vor verifica peste 350.000 de buletine de vot

Renumararea voturilor de la primul tur al alegerilor prezidentiale din judetul Cluj a inceput la ora 10:00 la Cluj Arena, unde 75 de persoane vor numar cele peste 350.000 de buletine de vot.Sacii cu voturi au fost adusi cu microbuze CTP de la judecatoriile din Turda, Dej, Gherla, Huedin si Cluj-Napoca, la Cluj Arena, unde are loc renumararea.Presedintele BEJ Cluj, judecatorul Adrian Popescu, a precizat ca procesul va fi unul destul de greu, in conditiile in care sunt 70-80 de persoane care ... citește toată știrea