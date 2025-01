Reorganizarea teritoriala, trambitata de politicieni, ar putea duce la disparitia unor primarii din judetul Cluj

Ideea reorganizariidministrativ-teritoriala a tarii a revenit pe buzele politicienilor in ultima perioada, in conditiile in care cauta o solutie pentru a opri risipa financiara generata de mentinerea unor primarii in localitati cu populatie redusa.Printre unele propuneri amintim ca se numara desfiintarea primariilor din comunele care au sub 5.000 de locuitori. De altfel exista si alta propunere mult mai dura, prin ridicarea pragului la 20 de mii de locuitori, o masura care ar afecta inclusiv ... citește toată știrea