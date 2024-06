REPER va avea doi membri in Consiliul Local din Cluj-Napoca dupa alegerile de duminica

In urma voturilor de pe 9 iunie, partidul condus de catre Dacian Ciolos, a reusit sa obtina 8% din voturile pentru CL din Cluj-Napoca, astfel vor avea doi consilieri locali.Ramona Strugariu, copresedinta partidului REPER si eurodeputata, a anuntat printr-o postare pe o retea de socializare ca doi membri ai partidului pe care il reprezinta a reusit sa obtina 8% din voturi si va avea, pentru prima data, doi membri in Consiliul Local."Suntem un partid tanar, am facut primii pasi. Am obtinut 8% ... citește toată știrea