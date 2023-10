Traficul devine din ce in ce mai stresant pentru clujeni. Luni dupa amiaza, strada Avram Iancu a fost blocata integral, iar soferii au petrecut minute bune in masini din cauza aglomeratiei. Aceasta este o situatie comuna iar clujenii dau vina, in principal, pe infrastructura orasului si administratia locala."In loc sa caute solutii pentru fluidizarea traficului din oras pentru ca suntem in secolul vitezei si sunt foarte multe chestiuni de rezolvat ... administratia reduce benzile de circulatie ... citeste toata stirea