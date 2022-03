Report de peste 2,65 milioane de euro la Loto 6/49

Un report in valoare de peste 13,13 milioane lei (peste 2,65 milioane de euro) este in joc la Loto 6/49, la categoria I, in cadrul tragerilor loto de joi, potrivit unui comunicat remis de Loteria Romana.La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 4,04 milioane lei (aproximativ 817.600 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 818.700 de lei (peste 165.400 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de aproximativ 231. ... citeste toata stirea