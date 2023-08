Emil s-a nascut in Cluj. Azi a spalat cinci masini si a incasat 50 de lei bacsis. La ora 17:00 a iesit din tura si-a pornit grabit sa cumpere ceva de mancare, doua piepturi de pui pe care le-a gatit intr-o plita, singura pe care o are, impreuna cu un sote de legume.Paul, fiul lui Emil, tocmai s-a intors de la antrenament. Are 17 ani si joaca fotbal de la 6 ani, dar de o vreme cei doi locuiesc intr-o spalatorie auto. E locul de munca al lui Emil. In urma cu cinci ani, cei doi au ramas singuri, ... citeste toata stirea