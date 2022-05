Reprezentantii Universitatii Europene de Tehnologie EUt+ s-au intalnit la Dublin, cu participarea Universitatii Tehnice Cluj-Napoca - FOTO

Universitatea Tehnologica din Dublin (Technological University Dublin - TU Dublin) a primit, in perioada 16-20 mai, delegati din intreaga Uniune Europeana, reprezentanti ai European University of Technology (EUt+), care au participat la un atelier de evaluare a sarcinilor generale ale EUt+. Peste 100 de participanti din cele opt universitati partenere EUt+, s-au adunat sub steagul EUt+ in campusul TU Dublin, pentru a impartasi progresele lor de pana acum si pentru a discuta prioritatile EUt+ ... citeste toata stirea