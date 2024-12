Reprezentantul Forta Dreptei Cluj in BEJ nu va semna PV de alocare a mandatelor: "Argumentele CCR sunt aplicabile si la parlamentare"

Senatorul Adrian Oros: Reprezentantul Forta Dreptei Cluj in BEJ nu va semna procesul-verbal de alocare a mandatelor: "Procesul electoral a fost viciat"Senatorul Adrian Oros, din partea Forta Dreptei Cluj, reprezentantul FD in Bej a anuntat ca nu va semna procesul-verbal de alocare a mandatelor in cadrul Biroului Electoral Judetean (BEJ). Intr-un comunicat oficial, Oros a precizat ca motivele acestui refuz sunt legate de faptul ca procesul electoral a fost "viciat" si ca exista elemente de ... citește toată știrea