Reputat medic epidemiolog, trimis in judecata de DNA, dupa ce ar fi obligat asistentele sa vanda teste COVID pentru o firma la care este actionar

DNA il trimite in judecata pe medicul Virgil Musta, unul dintre cei mai vocali epidemiologi in timpul pandemiei, pentru ca ar fi determinat asistentele de la Spitalul Victor Babes din Timisoara sa vanda teste Covid si sa preleveze probe medicale pentru o firma la care este actionar.Procurorii DNA sustin ca in perioada 21 iulie - 09 noiembrie 2020, medicul Virgil Musta, unul dintre cei mai reputati epiodemiologi si o voce cunoscuta in timpul pandemiei, ar fi determinat cu intentie trei ... citeste toata stirea