Restrictii de circulatie a mijloacelor de transport in comun cu ocazia Sports Festival, in zona Cluj Arena

In perioada 09.06.2022 - 12.06.2022, cu ocazia manifestarilor publice sub egida "Sports Festival 2022", vor fi introduse restrictii de circulatie in zona Stadionului Cluj Arena.In data de 11.06.2022, intre orele 05:30 - 14:30, se suspenda circulatia auto generala pe strada George Cosbuc si Splaiul Independentei, circulatia fiind deviata dupa cum urmeaza:Autobuzele de pe linia 30 vor circula deviat pe str. Dragalina - P-ta Mihai Viteazul - str. Cuza Voda - B-dul 21 Decembrie 1989, iar la ... citeste toata stirea