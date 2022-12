Restrictii de circulatie in centrul Clujului, de Revelion

Mai multe restrictii de circulatie in noaptea de Anul Nou in centrul Clujului, in conditiile in care in oras e organizata o serie de concerte de amploare, in ultima zi a Targului de Craciun.Astfel, de Revelion in centrul orasului sunt programate jocuri de artificii si concerte, in piaat Unirii, de la ora 22 pe scena urca trupa DJ Project, urmata la ora 23 de trupa Compact. Trecerea dintre ani va fi marcata de un spectacol de artificii la miezul noptii, tot in Piata Unirii. Seara se va incheia ... citeste toata stirea