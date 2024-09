Restrictii de circulatie in centrul Clujului, in aceasta duminica. Ce strazi vor fi inchise

Autoritatile locale anunta ca vor fi impuse o serie de restrictii de circulatie in acest final de saptamana, cu ocazia desfasurarii competitiei Crosul Companiilor.Restrictiile vor avea loc duminica 22 septembrie, in zona centrala a orasului.Circulatia rutiera se va inchide in intervalul orar 8.00 - 11.00, pe urmatorul traseu: start Piata Unirii (latura de Est) - Piata Unirii (latura de Sud) - strada Napoca - strada Potaissa ... citește toată știrea