Restrictii de circulatie in centrul Clujului, in acest weekend! Ce strazi vor fi inchise cu ocazia TIFF si Sports Festival

Circulatia pe mai multe strazi din Cluj-Napoca va fi inchisa cu ocazia desfasurarii unor evenimente culturale, in acest weekend!Cu ocazia desfasurarii Sports Festival, au fost instituite urmatoarele restrictii de circulatie (13-16 iunie):inchiderea traficului rutier pe Aleea Stadion din data de 12 iunie 2024 pana in data de 17 iunie 2024, ora 5.00; inchiderea traficului rutier pe strada George Cosbuc din data de 13 iunie 2024 pana in data de 16 iunie 2024, ora 23.00 (atunci cand situatia o ... citește toată știrea