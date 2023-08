Se extind restrictiile de circulatie in Floresti. Astfel, pe langa Strada Cetatii, aflata deja in lucru, restrictiile vor fi extinse si pe strada Sub Cetate.,,Timp de doua zile, marti 29 respectiv miercuri 30 august a.c se extind restrictiile de trafic pe strada Cetatii, in intersectia cu strada Sub Cetate, pentru lucrari de bransare si conectare cu magistrala nou instalata.Masurile sunt necesare avand in vedere ... citeste toata stirea