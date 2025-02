Restrictii de circulatie in Floresti! Un segment important de pe o strada va fi inchis in vacanta scolara:"Zona afectata va fi readusa la starea de piatra

Din cauza unor lucrari de extindere a retelei de canalizare, in perioada 17 - 23 februarie 2025, intre orele 08:00 - 17:00, un segment de pe strada Tautiului, de la intersectia cu str. Crizantemelor pana la intersectia cu str. Sub Cetate, urmeaza sa fie inchis.Lucrarile se vor desfasura pe zona centrala a drumului, iar accesul riveranilor va fi permis pana in momentul in care lucrarile ajung in zona respectiva.Traficul va fi deviat conform urmatoarelor rute alternative:Dinspre Tauti spre ... citește toată știrea