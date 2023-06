Cu ocazia Campionatului European de Fotbal UEFA Under 21, desfasurat in Cluj-Napoca in perioada 22 iunie - 2 iulie 2023, vor fi introduse restrictii de circulatie in zona stadioanelor Cluj Arena si "Dr. Constantin Radulescu".Pe strada Splaiul Independentei (de la intersectia cu strada George Cosbuc pana la intersectia cu strada Giuseppe Garibaldi), pe strada George Cosbuc (de la intersectia cu Aleea Stadionului pana la intersectia cu strada Splaiul Independentei, pe sensul de mers inspre ... citeste toata stirea