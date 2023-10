Primaria Cluj-Napoca anunta restrictii de circulatie in mai multe zone din Cluj cu ocazia desfasurarii manifestarii sportive "Fuga la Cultura - Semimaraton".Restrictiile vor avea loc duminica, 8 octombrie, in intervalul orar 7:00-10:45, circulatia auto fiind inchisa avand in vedere desfasurarea semimaratonului pe urmatorul traseu:Start Piata Unirii (platoul pietonal) - Piata Unirii (latura de Vest, pietonal) - Piata Unirii (latura de Nord, pietonal) - Piata Unirii (latura de Est) - ... citeste toata stirea