Cu ocazia meciului din sferturile de finala ale Campionatului European de Fotbal UEFA Under 21, desfasurat in Cluj-Napoca in 2 iulie 2023, vor fi introduse restrictii de circulatie in zona stadionului Cluj Arena, incepand cu ora 19:30, dupa cum urmeaza:Pe strada Splaiul Independentei (de la intersectia cu strada George Cosbuc pana la intersectia cu strada Giuseppe Garibaldi);Pe strada George Cosbuc (de la intersectia cu Aleea Stadionului pana la intersectia cu strada Splaiul Independentei, pe ... citeste toata stirea