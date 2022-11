Restrictii de circulatie in zona Podului Portelanului, de maine, anunta Primaria.Restrictii de circulatie timp de trei saptamani, de maine pana in 19 decembrie, in zona podului Portelanului, in constructie deja de mai multi ani. Acestea implica inchiderea circulatiei autovehiculelor pe podul vechi de pe strada Portelanului, dar si pe strada ... citeste toata stirea