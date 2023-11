Se anunta restrictii de circulatie, joi, 2 noiembrie, in intervalul orar 19:00 - 23:30, in zona adiacenta stadionului "Cluj Arena", cu ocazia derby-ului de Cluj, "U" Cluj - CFR din Cupa Romaniei."In cadrul masurilor de ordine si siguranta publica specifice desfasurarii acestei partide de fotbal, in ziua de joi, 02 noiembrie 2023, in intervalul orar 19:00 - 23:30, se vor aplica restrictii de circulatie (cu exceptia riveranilor si a mijloacelor de transport in comun), in zona adiacenta ... citeste toata stirea