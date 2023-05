Primaria Cluj-Napoca anunta mai multe restrictii de circulatie cu ocazia evenimentelor ce se desfasoara in municipiu la inceputul lunii iunie.Cu ocazia "The Power of Sports - Sports Festival", care se va desfasura la Cluj-Napoca in perioada 1 iunie - 4 iunie 2023, sunt necesare urmatoarele restrictii de circulatie:* inchiderea traficului rutier pe Aleea Stadion din data de 31 mai 2023, ora 23.00, pana in data de 5 iunie 2022, ora 05.00.* inchiderea traficului rutier pe str. George Cosbuc din ... citeste toata stirea