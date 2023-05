Primaria Cluj-Napoca anunta restrictii de circulatie pentru buna desfasurare a evenimentului "Zilele Clujului" 2023, care va avea loc in perioada 18-21 mai.Masurile luate sunt urmatoarele:restrictionarea circulatiei rutiere in Piata Unirii si pe strazile Napoca, Universitatii si Bulevardul Eroilor, dupa urmatorul program (cand situatia o impune):- Joi, 18 mai 2023, in intervalul orar 18.30 - 22.30;- Vineri, 19 mai 2023, in intervalul orar 18.30 - 23.30;- Sambata, 20 mai 2023, in intervalul ... citeste toata stirea