Pe doua portiuni ale autostrazii A10 Sebes - Turda traficul este restrictionat, in urma unor noi degradari, asta dupa ce in urma cu cateva saptamani au fost finalizate lucrarile de reparatii."Intre km. 16+200 - km. 16+400, calea I, se intervine pentru remedierea unei fisuri aparute in carosabil. Circulatia se desfasoara pe banda II, cu restrictie de viteza de 60 km/h, mentinuta si pe timp de noapte.Intre km. 0+940 - km. 1+380, pe breteaua nodului Sebes, ... citeste toata stirea