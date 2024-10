Restrictii de circulatie pe o strada din Floresti! Se imbunatateste infrastructura rutiera in urmatoarele sase zile

Reprezentantii Primariei Floresti au anuntat ca, in perioada 23-28 octombrie, vor avea loc lucrari de imbunatatire a infrastructurii rutiere in zona strazii Hagau. Prin urmare, circulatia rutiera va avea de suferit.Timp de sase zile, din cauza lucrarilor care urmeaza sa se desfasoare in intervalul 09:30-18:00, soferii vor fi nevoiti sa foloseasca rute alternative."Primaria comunei ... citește toată știrea