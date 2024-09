Restrictii de circulatie pe o strada din Floresti! Soferii sunt rugati sa nu-si parcheze masinile in zona

Reprezentantii Primariei Floresti au anuntat restrictii de circulatie vineri, 27 septembrie, in intervalul 09:00-18:00, pe strada Carpati din comuna.Masura a fost luata pentru buna desfasurare lucrarilor de asfaltare, iar circulatia se va desfasura numai pe strada paralela.De asemenea, soferii sunt rugati sa nu-si parcheze masinile pe domeniul public si in parcarile inchiriate in intervalul amintit."Restrictii de circulatie pe strada Carpati pentru lucrari de asfaltarePrimaria informeaza ... citește toată știrea