Restrictii pietonale pe strada Eroilor din Floresti, pentru a putea relua traficul auto

Primaria Floresti anunta ca pietonii nu mai au voie sa circule pe strada Eroilor, pentru a se putea circula in ambele sensuri. Masura are ca scop reducerea timpilor de asteptare."Modificari restrictii de circulatie pe strada Eroilor! Se reia traficul rutier pe ambele sensuri dar se interzice accesul pietonal!Avand in vedere evolutia lucrarilor la strada Eroilor, tronsonul cuprins intre strazile Ioan Rusu/D. Mocanu spre sensul giratoriu din DN si complexitatea sapaturilor de adancime necesare ... citeste toata stirea