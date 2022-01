Restrictiile care intra in vigoare azi vor fi evaluate la doua saptamani si vor fi inasprite, daca numarul cazurilor creste

In valul cinci al pandemiei, Romania ar putea avea peste un milion de persoane infectate, dar acest val ar putea fi mai scurt decat cele de pana acum, spune Adriana Pistol, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. Daca numarul infectarilor va creste foarte mult, restrictiile care au intrat in vigoare de sambata, 8 ianuarie, ar putea fi inasprite, a declarat medicul epidemiolog, intr-un interviu acordat Digi24.Tulpina Omicron pare sa aiba un mod de transmitere un pic diferit fata de tulpinile ... citeste toata stirea